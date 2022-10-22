Тихонов считает, что «Ростов» оправится от неудач и победит «Факел»

В четырнадцатом матче российского чемпионата Премьер-лиги «Ростову» предстоит съездить в Воронеж к задиристому «Факелу», но Андрей Тихонов, в 1996 году признанный лучшим футболистом России, не верит в то, что воронежцы смогут доставить большие неприятности команде Валерия Карпина. Он считает, что «Ростов» оправится от последних неудач и возьмет свои очки.

- «Ростов» борется за верхнюю часть таблицы, а «Факел» пытается обезопасить себя, потому что он находится в зоне стыков рядом с «Химками». Думаю, что будет интересная игра, но больше шансов победить всё-таки у «Ростова», - цитирует Тихонова Metaratings.ru.