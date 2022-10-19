Глебов: У молодых игроков должна быть мотивация доказать, что они не просто так попали в «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, что ему позволяет сохранять мотивацию.

«Игроки добились чего-то? Команда чего-то добилась? Ну вот. У нас молодая команда. У каждого футболиста должна быть мотивация», — приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

Футболист считает, что сейчас молодые игроки слишком легко попадают в основную команду, у них должна присутствовать большая мотивация доказать, что они не просто так оказались здесь.

После 13-ти туров «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков.