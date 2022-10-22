«Ростов» повёл в матче с «Факелом» после удара Глебова

Матч 14-го тура Премьер-лиги между «Факелом» и «Ростовом» получается событийным. Коллектив из Воронежа в первом тайме не реализовал пенальти (свой шанс упустил Максим Максимов) и на 45-й минуте остался в меньшинстве после удаления Олега Дмитриева. Подопечные Валерия Карпина в большинстве повели достаточно быстро, в начале второго тайма их атака стала голевой. Даниил Глебов на скорости прорвался к воротам слева и пробил мимо голкипера, который пытался помешать удару.

Счет стал 1:0 в пользу ростовчан. В онлайн-таблице они выходят на второе место, их соперник - третий с конца.