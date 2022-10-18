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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко высказался о шансах Комличенко в гонке бомбардиров РПЛ

18 Октября 2022 • 00:00 Комментировать
Факел
...
Ростов
22.10 16:30

Бывший полузащитник «Ростова» и сборной России Максим Деменко высказал своё мнение относительно шансов форварда ростовчан Николая Комличенко на борьбу за первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата России.

«Точно сможет побороться, хотя сейчас и Соболев восемь матчей подряд забивает, Чалов в хорошей форме», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Деменко считает, что после трансфера Комличенко из московского «Динамо» в клуб из Ростова-на-Дону у нападающего улучшились игровые качества, стало заметно развитие игрока, особенно хорошо это видно благодаря тому, что футболист отрабатывает как в атаке, так и в обороне.

Специалист сказал, что судьба первого места в списке лучших бомбардиров ещё не решена.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Максим Деменко Чемпионат России Николай Комличенко
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