Деменко высказался о шансах Комличенко в гонке бомбардиров РПЛ

Бывший полузащитник «Ростова» и сборной России Максим Деменко высказал своё мнение относительно шансов форварда ростовчан Николая Комличенко на борьбу за первую строчку в гонке бомбардиров чемпионата России.

«Точно сможет побороться, хотя сейчас и Соболев восемь матчей подряд забивает, Чалов в хорошей форме», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Деменко считает, что после трансфера Комличенко из московского «Динамо» в клуб из Ростова-на-Дону у нападающего улучшились игровые качества, стало заметно развитие игрока, особенно хорошо это видно благодаря тому, что футболист отрабатывает как в атаке, так и в обороне.

Специалист сказал, что судьба первого места в списке лучших бомбардиров ещё не решена.