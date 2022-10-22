Червиченко: «Ростов» ещё легко отделался»

В матче четырнадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги «Ростов» съездил в гости к «Факелу», и, вопреки оптимистичным прогнозам бывшего лучшего футболиста России в 1996 году Андрея Тихонова, не сумел взять три очка. Игра закончилась ничьей, а бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Факел» и вовсе мог победить - при помощи судьи.

- Неожиданный ли результат? Когда у вас на скамейке Сухина, то судейские чудеса возможны в любом исполнении. Удивительно, что еще и третий пенальти не поставил судья. Я думаю, что «Ростов» еще легко отделался, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.