​У «Факела» - пять ничьих подряд в РПЛ

В субботу «Факел» вырвал ничью в домашнем матче чемпионата России против «Ростова» (1:1). Таким образом, серия воронежской команды без поражений в Премьер-лиге достигла шести матчей. В рамках это серии «огнеопасные» обыграли «Локомотив» (2:0), а затем пять раз подряд сыграли вничью – с «Сочи» (1:1), «Торпедо» (2:2), «Зенитом» (1:1), «Химками» (0:0) и теперь с «Ростовом» (1:1).

Вообще «Факел» - самая миролюбивая команда РПЛ с отрывом. Воронежцы завершили вничью 9 из 14 матчей этого чемпионата (победа, 4 поражения).

В следующем туре Премьер-лиги «Факел» сыграет против «Оренбурга» на чужом поле.