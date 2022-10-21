Сёмин: «В последних двух играх «Локомотив» поменял тактику»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру «железнодорожников» после отставки экс-наставника команды Йозефа Циннбауэра.

По мнению российского специалиста, в последних двух своих играх «Локомотив» поменял тактику, став больше внимания уделять обороне.

«И это, конечно, логично. Столько пропустили уже... Такого же никогда не было! А в последних двух встречах оставили свои ворота на замке, что и принесло победы. Cчитаю, в матче с «Торпедо» тренеры угадали с тремя опорниками. Они хорошо выполняют оборонительные функции», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Тем не менее Сёмин не смог ответить на вопрос, играл бы защитник Тин Едва, будь он главным тренером команды. Напомним, ранее хорватского футболиста раскритиковал экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко.

После 13 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» набрал 12 очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут завтра, 22 октября, против «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.