Грулёв – о Захаряне: «Работает над собой. Молодец!»

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв поделился своим мнением относительно игры и работы на тренировках своего одноклубника и полузащитника сборной России Арсена Захаряна.

Футболист считает, что Захарян работает в обычном режиме и не может выделить какие-то изменения в поведении молодого таланта после ситуации с «Челси».

«Так же работает, трудится и старается. Работает над собой. Молодец!», - приводит слова спортсмена Sport24.

Следующий матч «бело-голубые» проведут в гостях против столичного «Локомотива». Начало игры – 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00.