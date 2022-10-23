Нагорных: «В бюджете «Локомотива» не будет финансовой дыры»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном уменьшении бюджета клуба.

«Финансовой дыры в бюджете «Локомотива» нет. Бюджет будет урезан на 20 млн евро? Проведена работа по тому, чтобы снизить зарплатную ведомость. Дыры в бюджете не будет», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

В субботу, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена» состоялось столичное дерби между «Локомотивом» и «Динамо». «Железнодорожники» потерпели поражение со счетом 1:3.

По итогам 14 туров чемпионата России «Локомотив» с 12 набранными баллами располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.