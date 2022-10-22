Гусев: «Локомотиву» рановато выигрывать у «Динамо»

Популярный комментатор Виктор Гусев рассказал о своих ожиданиях от столичного дерби между «Локомотивом» и «Динамо», которое пройдет на «РЖД Арене» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«У динамовцев отличная атака. В хорошей форме Смолов. Мне кажется, «Локомотив» только перестраивается. Выигрывать у «Динамо» ему еще рановато», - передает слова комментатора «Ставка ТВ».

Дерби «Локомотив» - «Динамо» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

В преддверии матча хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на восьмой строчке.