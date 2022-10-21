У «Локомотива» всего одна кандидатура на пост главного тренера

Журналистам «Спорт-экспресса» стало известно, что в «Локомотиве» рассматривают только кандидатуру Михаила Галактионова на пост главного тренера команды. Запасных вариантов у «железнодорожников» нет.

Переговорный процесс между «Локо» и «Пари НН» близок к завершению. В настоящий момент руководство клуба из Нижнего Новгорода подыскивает Галактионову оптимальную замену.

В случае, если стороны не смогут договориться, руководить московской командой продолжит Андрей Федоров, пока руководство будет подыскивать другой вариант.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче «железнодорожники» встретятся с «Динамо» на «РЖД Арене».