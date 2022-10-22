Лаксальт перечислил то, что ему особенно сильно нравится в России

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился впечатлениями от жизни в России.

Напомним, уругвайский футболист перешёл в московский клуб летом прошлого года из «Милана». Ранее он также выступал за «Дженоа», «Эмполи», «Болонью» и шотландский «Селтик».

Лаксальт отметил, что в России ему нравится всё, но самое главное — это люди.

«Честно говоря, мне и моей семье всё тут нравится: еда, культура, люди. Считаю, самое главное это люди. А в России они очень хорошие и их много», — цитирует Лаксальта Sport24.

Кроме того, футболист отметил архитектуру Москвы и российскую кухню. Лаксальт признался, что ему очень понравился борщ.

В текущем сезоне 29-летний защитник провёл в составе «бело-голубых» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.