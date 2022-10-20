В случае перехода Галактионова в «Локомотив» вместе с ним туда отправятся ещё два тренера

В случае, если переход главного тренера «Пари Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова в московский «Локомотив» всё же состоится, вместе со специалистом в столичный клуб придут ещё два человека - старший тренер Олег Левин и тренер по физподготовке Кирилл Жинкин. Об этом сообщает «РБ Спорт».

На текущий момент ситуация до конца не ясна.

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» является Андрей Фёдоров, при котором «красно-зелёные» одержали 100% побед и ни разу не пропустили.

Следующий матч «железнодорожники» проведут 22 октября в Москве против столичного «Динамо». «Пари НН» в тот же день предстоит принять в родных стенах «Краснодар».