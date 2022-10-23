Нгамалё восхитился игрой Захаряна

Игрок «Динамо» Муми Нгамалё поделился мнением об игре своего одноклубника Арсена Захаряна.

По мнению камерунца, 19-летний россиянин обладает огромным потенциалом. Напомним, что в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) Захарян забил гол со штрафного, который в итоге стал победным для его команды.

«Он хороший, качественный игрок. На мой взгляд, ему нужно просто продолжать трудиться и быть сконцентрированным. У него огромный потенциал. Не удивлён тому, что он показал в матче с «Локомотивом», — цитирует Нгамалё «Спорт-Экспресс».

Минувшим летом активный интерес к Захаряну проявлял лондонский «Челси», однако сделку не удалось осуществить по причине технических трудностей, связанных с переводом денег.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 17 матчей, забив в них три гола и отдав пять результативных передач.