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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нгамалё восхитился игрой Захаряна

23 Октября 2022 • 13:34 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Динамо Москва
окончен

Игрок «Динамо» Муми Нгамалё поделился мнением об игре своего одноклубника Арсена Захаряна.

По мнению камерунца, 19-летний россиянин обладает огромным потенциалом. Напомним, что в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) Захарян забил гол со штрафного, который в итоге стал победным для его команды.

«Он хороший, качественный игрок. На мой взгляд, ему нужно просто продолжать трудиться и быть сконцентрированным. У него огромный потенциал. Не удивлён тому, что он показал в матче с «Локомотивом», — цитирует Нгамалё «Спорт-Экспресс».

Минувшим летом активный интерес к Захаряну проявлял лондонский «Челси», однако сделку не удалось осуществить по причине технических трудностей, связанных с переводом денег.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 17 матчей, забив в них три гола и отдав пять результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян Муми Нгамалё
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