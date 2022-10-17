Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская назвала Сёмина «сбитым лётчиком»

17 Октября 2022 • 19:27 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о бывшем наставнике «железнодорожников» Юрии Сёмине. Ранее защитник «красно-зеленых» Тин Едвай заявил, что ничего не знает об этом тренере.

«Не надо требовать от футболистов невозможного — знать историю клуба и Юрия Сёмина. Он как тренер — сбитый летчик», — сказала Смородская «РБ Спорту». 

После 13-ти туров «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков. В предстоящем матче «железнодорожники» примут «Динамо», игра состоится 22 октября в 19:00 по мск.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Ольга Смородская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
17 Октября 2022 в 20:01
конечно тренировать ему больше не стоит есть молодые тренеры не хуже но пока без авторитета но это дело наживное
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
19:59 · Россия. Премьер-лига
​Защитник «Спартака» Маслов не имеет претензий к Карасёву
19:58 · Россия. Премьер-лига
Куликов заявил, что Циннбауэр не дал ему никакого опыта 1
19:41 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Счёт 2:2 — справедливый итог»
19:30 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, какие решения Карасёва в дерби вызвали вопросы в «Спартаке» 2
19:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала Сёмина «сбитым лётчиком» 1
19:24 · Россия. Премьер-лига
​Чемпионка из «Зенита» Симановская: «Это результат работы огромного количества людей»
18:59 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой – о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Ничья в копилку «Зенита»
18:55 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Абаскаля пять месяцев назад вообще никто в лицо не знал» 1
18:51 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Соболев добился того, что ты мечтали от него увидеть» 1
18:41 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Зиньковский — один из самых талантливых игроков «Спартака» 1
18:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Обухова сообщил, что нападающий «Оренбурга» приступил к тренировкам
18:18 · Россия. Премьер-лига
Орлов обвинил Мевлю в первом пропущенном голе «Спартака» от ЦСКА
18:04 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили рассказал, почему Селихов нервничал в игре с ЦСКА
17:57 · Россия. Первая лига
Крымские клубы могут начать следующий сезон в ФНЛ - Измайлов
17:51 · Россия. Премьер-лига
Сергеев — о победе над «Пари НН»: «Хорошо, что набрали эти три очка»
Все новости
Рекомендуем