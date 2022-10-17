Смородская назвала Сёмина «сбитым лётчиком»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о бывшем наставнике «железнодорожников» Юрии Сёмине. Ранее защитник «красно-зеленых» Тин Едвай заявил, что ничего не знает об этом тренере.

«Не надо требовать от футболистов невозможного — знать историю клуба и Юрия Сёмина. Он как тренер — сбитый летчик», — сказала Смородская «РБ Спорту».

После 13-ти туров «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков. В предстоящем матче «железнодорожники» примут «Динамо», игра состоится 22 октября в 19:00 по мск.