Шунин прокомментировал игру Захаряна

Страж ворот столичного «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об игре полузащитник команды Арсена Захаряна во вчерашнем поединке чемпионата России против «Локомотива» (3:1). В прошедшем дерби хавбек отметился голом со штрафного.

«Вернулся ли Захарян? Он никуда и не уходил. Он здесь, с нами. Нужно меньше внимания к нему - будет по-прежнему и радовать болельщиков», - цитирует Шунина «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний полузащитник принял участие в 13 встречах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

После 14 проведенных туров «Динамо» располагается на шестом месте в таблице.