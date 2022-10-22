Силкин оценил шансы в дерби «Локомотив» - «Динамо»

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о матче 14-го тура Премьер-лиги, в котором «бело-голубые» на выезде встретятся с «Локомотив».

«Не могу сказать, сможет ли «Динамо» продолжить победную серию. В этом матче шансы команд - 50 на 50. Кто первый ошибётся, тот и будет играть в догонялки», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Столичное дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Динамо» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Локомотив» (12) располагается на 13-й строчке.