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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян: «Мы набрали кондиции»

22 Октября 2022 • 23:55 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Динамо Москва
окончен

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Локомотива», забив сопернику три мяча. Лучшим игроком матча был признан Арсен Захарян, который забил второй гол своего клуба, оказавшийся по итогу решающим. Захарян прокомментировал свой успех.

- Мы набрали кондиции и показываем сейчас то, что должны были показывать с самого начала. Мы физически прибавили сильно, стали показывать то, что просит от нас тренер. Также и в эмоциональном плане мы стали лучше, потому что пошли победы, - пояснил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Арсен Захарян
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