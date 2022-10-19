Изидор рассказал о советах, которые ему даёт Лоськов

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, какие советы ему на тренировках даёт тренерский штаб команды, в который ранее вернулись Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

22-летний француз признался, что находится в отличных отношениях с Лоськовым, который помогает ему совершенствоваться.

«После тренировки всегда даёт мне советы, как лучше забивать: советует быть спокойнее, когда мяч в ногах. Очень много помогает», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года из «Монако». В текущем сезоне молодой француз провёл в составе «железнодорожников» 13 матчей, забив в них два гола и четыре раза ассистировав своим партнёрам.