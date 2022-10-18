Смородская приветствует гипотетическое назначение Галактионова

Московский «Локомотив» остался без главного тренера после того, как в двенадцатом туре российского чемпионата команда крупно проиграла «Сочи» - 0:4. Теперь, о слухам, руководство москвичей хочет пригласить Михаила Галактионова, который неплохо проявил себя в работе с «Пари НН».

Гипотетическое назначение, которое может состояться в ходе зимней паузы, прокомментировала Ольга Смородская - бывший президент московского «Локомотива».

- Пока что мне видится данное назначение неплохим. Надеюсь, всё сложится. Посмотрим, как он будет работать, - цитирует Ольгу Смородскую РИА Новости.