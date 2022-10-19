Изидор перечислил российские клубы, которые могли бы попасть в топ-8 команд чемпиона Франции

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор оценил перспективы лучших клубов РПЛ в чемпионате Франции, если бы они там выступали.

Напомним, француз перешёл в московский клуб минувшей зимой из «Монако». Стоимость трансфера составила 3,5 миллиона евро.

«Российские команды очень хороши — ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» — они были в топ-8 или 10 лучших команд во Франции, в Лиге 1. «Локомотив» тоже входит в это число», — приводит слова Изидора «РБ Спорт».

Кроме того, 22-летний форвард признался, что находясь в Москве, он почти не появляется на улице, а преимущественно сидит дома и играет в компьютерные игры.

В текущем сезоне Изидор провёл в составе «Локомотива» 13 матчей, отметившись в них двумя голами и четырьмя результативными передачами.