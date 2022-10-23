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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «Динамо» полностью переиграло «Локомотив»

23 Октября 2022 • 16:08 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Динамо Москва
окончен

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче 14-го тура РПЛ «бело-голубые» одержали победу над «Локомотивом» (3:1), продлив свою беспроигрышную серию до четырёх матчей во всех турнирах.

Колыванов считает, что динамовцы заслужили победу над «железнодорожниками», которые, по мнению эксперта, полностью провалили матч.

«Динамо» полностью переиграло соперника. Были, конечно, по ходу этого отрезка чемпионата не очень хорошие для «Динамо» моменты. Не стал бы говорить, что «Динамо» было в кризисе — просто пришли новые футболисты, а сейчас они действительно начали находить эту сыгранность», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Победа над «Локомотивом» позволила «бело-голубым» набрать 23 очка и подняться на шестое место турнирной таблицы чемпионата России. Свой следующий матч «Динамо» проведёт 29 октября против «Химок». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Игорь Колыванов
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