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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван самый посещаемый клуб Москвы

20 Октября 2022 • 18:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Московское «Динамо» оказалось самым посещаемым клубом среди столичных команд. В среднем игры «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше РПЛ посещают одновременно 17433 зрителя.

В тройку лидеров по данному показателю вошли «Спартак», на матч которого в среднем приходит 12801 любитель футбола, и ЦСКА, с числом болельщиков 12157.

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Другие московские клубы располагаются следующим образом: «Спартак» - второй, ЦСКА – третий, «Локомотив» - 13-й, «Торпедо» - 16-е.

Следующий матч лидеры по посещаемости проведут 22 октября в гостях против «железнодорожников».

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