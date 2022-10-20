Назван самый посещаемый клуб Москвы

Московское «Динамо» оказалось самым посещаемым клубом среди столичных команд. В среднем игры «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше РПЛ посещают одновременно 17433 зрителя.

В тройку лидеров по данному показателю вошли «Спартак», на матч которого в среднем приходит 12801 любитель футбола, и ЦСКА, с числом болельщиков 12157.

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Другие московские клубы располагаются следующим образом: «Спартак» - второй, ЦСКА – третий, «Локомотив» - 13-й, «Торпедо» - 16-е.

Следующий матч лидеры по посещаемости проведут 22 октября в гостях против «железнодорожников».