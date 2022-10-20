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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Динамо» Лещук: «Шварц — уже хорошо забытое прошлое»

20 Октября 2022 • 10:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук не захотел сравнивать нынешнего главного тренера «бело-голубых» Славишу Йокановича с экс-наставником команды Сандро Шварцем.

Напомним, сербский специалист возглавил москвичей минувшим летом, сменив на этом посту немецкого тренера, который работал с командой в период с 2020 по 2022 год. После своего отъезда из России Шварц возглавил берлинскую «Герту».

«Динамо» было хорошо при Сандро Шварце, однако сейчас он в Германии, а с нами здесь, в России — Славиша Йоканович. А мы играем здесь и сейчас. Поэтому то, что было со Сандро — уже хорошо забытое прошлое», — цитирует Лещука «Чемпионат».

После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» расположилось на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 20 очков. Свой следующий матч подопечные Йокановича проведут 22 октября против «Локомотива». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Игорь Лещук Сандро Шварц
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