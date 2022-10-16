Нгамалё: «Йоканович верит в нас — этим и мотивирует команду»

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё поделился мнением о главном тренере команды Славише Йокановиче.

По словам 28-летнего камерунца, футболисты «бело-голубых» имеют хорошее взаимопонимание с сербским специалистом, так как он много общается со своими подопечными.

«Мы знаем его требования и должны их выполнять. Славиша всегда старается быть на позитиве. Йоканович верит в нас — этим и мотивирует команду», — цитирует Нгамалё «Чемпионат».

Напомним, Йоканович возглавил «Динамо» минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. Под руководством сербского наставника «бело-голубые» провели в нынешнем розыгрыше чемпионата России 13 матчей, набрав в них 20 очков.