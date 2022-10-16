Лоськов и Пашинин вернутся в тренерский штаб «Локомотива»

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин снова войдут в тренерский штаб «Локомотива», сообщает «Чемпионат».

Напомним, ранее оба специалиста уже входили в тренерский штаб московской команды, однако весной покинули свои должности по решению руководства клуба.

После разгромного поражения от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» покинул главный тренер команды Йозеф Циннбауэр. В настоящий момент командой руководит Андрей Фёдоров. Ранее сообщалось, что освободившееся место может занять нынешний наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.

После 13 туров «Локомотив» набрал 12 очков, расположившись на 12-й строчке турнирной таблицы российского чемпионата. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 22 октября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.