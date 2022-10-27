Писарев: «Локомотив» сейчас не является топ-клубом»

Российский футбольный тренер Николай Писарев поделился мнением о московском «Локомотиве», провально выступающем в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Локомотив» сейчас топ-клуб в представлении своих болельщиков. Но он в таком состоянии, что топ-клубом не является, и его надо возвращать на эти позиции», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

В последнем матче чемпионата России «железнодорожники» на своем поле потерпели поражение от «Динамо» со счетом 1:3.

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 баллов и располагается в зоне переходных матчей.