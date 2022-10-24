Норманн рассказал, что влияет на игру Захаряна в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился мнением об игре своего одноклубника Арсена Захаряна.

Напомним, что в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1) полузащитник отметился забитым голом со штрафного удара.

По мнению 26-летнего норвежца, ранее у Захаряна не получалось демонстрировать высокий уровень игры, так как вся команда выглядела плохо.

«Вернулся ли Захарян? Не понимаю, почему вообще возникает такой вопрос. То, что он не показывал свой прежний уровень — не только его вина. Команда — это одно целое. Когда у команды всё получается, все игроки раскрываются и показывают свой уровень. Захарян — отличный футболист», — цитирует Норманна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Захарян провёл в составе «бело-голубых» 17 матчей, забив в них три гола и отдав пять результативных передач. Ранее сообщалось, что за молодым россиянином следит лондонский «Челси».