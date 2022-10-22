Фомин повторил рекорд чемпионата России

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Динамо» обыграло земляков из «Локомотива», забив сопернику три мяча. Один из них записал на свой счет Даниил Фомин - полузащитник московского «Динамо», который на последней минуте игры реализовал пенальти, назначенный за фол на Тюкавине. Он пробил по центру ворот, уложив голкипера «Локомотива» Гилерме в угол ворот.

Как оказалось, Фомин сравнялся по количеству реализованных пенальти кряду с Георгием Пеевым - по семнадцать пенальти подряд. Следующий гол с пенальти выведет Даниила Фомина в единоличные рекордсмены.