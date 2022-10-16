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Пашинин: Наша с Лоськовым задача — это помочь Фёдорову со всеми идеями

16 Октября 2022 • 18:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Новый тренер «Локомотива» Олег Пашинин высказался после своего возвращения в клуб. Ранее «железнодорожники» сообщили, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов стали помощниками исполняющего обязанности наставника Андрея Фёдорова.

«Эмоции только положительные. Эта команда всегда была для меня родной. Если есть возможность участвовать в том, чтобы в клубе все было в порядке и каким-то образом помогать, то я только рад этому», — приводит слова Пашинина официальный сайт «Локомотива».

Специалист заявил, что главной задачей для них является помощь Фёдорову, также он попросил всех поклонников «Локомотива» поддержать команду в текущей ситуации.

«Красно-зеленые» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после 13 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Олег Пашинин Андрей Фёдоров
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