Пашинин: Наша с Лоськовым задача — это помочь Фёдорову со всеми идеями

Новый тренер «Локомотива» Олег Пашинин высказался после своего возвращения в клуб. Ранее «железнодорожники» сообщили, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов стали помощниками исполняющего обязанности наставника Андрея Фёдорова.

«Эмоции только положительные. Эта команда всегда была для меня родной. Если есть возможность участвовать в том, чтобы в клубе все было в порядке и каким-то образом помогать, то я только рад этому», — приводит слова Пашинина официальный сайт «Локомотива».

Специалист заявил, что главной задачей для них является помощь Фёдорову, также он попросил всех поклонников «Локомотива» поддержать команду в текущей ситуации.

«Красно-зеленые» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после 13 матчей.