Шунин объяснил, почему улучшились результаты «Динамо»

Страж ворот московского «Локомотива» Антон Шунин высказался об улучшении результатов команды. В последнем матче, состоявшемся 22 октября, «бело-голубые» на выезде переиграли «Локомотив» со счетом 3:1.

«Мы выходимся и бьемся за каждый момент, друг за друга. Если один ошибается, то другой партнер дорабатывает за него. Только так добываются очки - непросто, тяжело», - передает слова вратаря «Чемпионат».

«Динамо» набрало 23 балла и поднялось на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В поединке 15-го тура Премьер-лиги подопечные Славиши Йокановича на «ВТБ Арене» примут подмосковные «Химки».