Смолов: «Сыграли классно, победили по делу»

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Локомотива», забив сопернику три мяча. Это случилось аккурат в день рождения легендарного Льва Яшина, вдобавок, форвард бело-голубых Федор Смолов забил в этой игре свой сотый гол в высшей лиге российского футбола. Он прокомментировал итоги матча.

- Сотый гол в чемпионате России? Я, если честно, не думал об этом. Не хочу, чтобы это звучало высокомерно, но понимал, что рано или поздно все равно забью. Команда классно сыграла и заслуженно победила. Это важнее, - цитирует слова Смолова пресс-служба московского клуба.