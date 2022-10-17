Куликов заявил, что Циннбауэр не дал ему никакого опыта

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился информацией об уходе Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды.

«Как попрощался Циннбауэр? Никакого ужина не было, он просто поблагодарил за работу и все», — заявил Куликов «Чемпионату». Футболист признался, что этот специалист не дал ему никакого опыта.

Напомним, Циннбауэр был отправлен в отставку после разгромного поражения «Локомотива» от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. Помимо этого, с должности спортивного директора клуба был уволен Томас Цорн.

В текущем сезоне 24-летний Куликов принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку.