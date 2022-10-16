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Орещук прокомментировал приход Лоськова и Пашинина в тренерский штаб «Локомотива»

16 Октября 2022 • 18:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Футбольный агент Роман Орещук высказался о вхождении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб «Локомотива».

«Это закономерное решение, они доказали многое клубу – своей преданностью и работоспособностью. Это качественный и правильный ход», — цитирует слова Орещука «РБ Спорт».

По мнению агента, если «железнодорожников» возглавит Михаил Галактионов, то у него не возникнет никаких проблем с Лоськовым и Пашининым. Скорее всего, это решение было принято после обсуждения вопроса со всеми сторонами, добавил Орещук.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 13 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Олег Пашинин Роман Орещук Михаил Галактионов
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