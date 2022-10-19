Защитник «Динамо» Лаксальт высказался о своём игровом времени

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о своём игровом времени в московской команде.

29-летний уругваец отметил, что в данный момент чувствует себя прекрасно и готов выходить на поле. Однако он также признал, что состав на каждую отдельно взятую игру будет определять главный тренер Славиша Йоканович, в распоряжении которого есть много хороших футболистов.

«Если в команде есть два хороших игрока, которые могут выступать на одной позиции, тренер должен выбирать. Это всё. Думаю, это хорошо. Надеюсь, что на каждой позиции в «Динамо» будет по два таких хороших игрока», — цитирует Лаксальта «Спор-Экспресс».

Напомним, что из-за травмы в текущем сезоне защитник провёл в составе «бело-голубых» всего семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 13 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России динамовцы набрали 20 очков, расположившись на восьмом месте турнирной таблицы.