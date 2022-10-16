Сёмин: Лоськов и Пашинин — одни из тех людей, которые нужны «Локомотиву»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб «железнодорожников».

«Всегда в сложный период обращаются к кому? К опытным людям, которые имели большие победные традиции, которые и сейчас могут помочь в данной ситуации», — заявил Сёмин «Чемпионату».

Эксперт считает, что Лоськов и Пашинин являются теми людьми, которые сейчас нужны команде, поэтому их позвали.

Напомним, ранее «Локомотив» назначил Андрея Фёдорова на пост исполняющего обязанности главного тренера.

«Красно-зеленые» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 13 матчей.