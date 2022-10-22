Бохинен отреагировал на решение Норманна остаться в России

Бывший полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен высказался о решении своего соотечественника Матиаса Норманна остаться в России, несмотря на нынешнюю ситуацию в мире.

Напомним, норвежец Норманн минувшим летом перешёл из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. Большую часть прошлого сезона хавбек провёл в составе английского «Норвича».

«Слишком сложно что-то говорить по этому поводу. Я не знаю, как обстоят дела наверняка. В моём случае я не хотел возвращаться в Россию, но на это было несколько причин», — цитирует Бохинена Nettavisen.

Бохинен выступал за ЦСКА в период с 2021 по 2022 год. В настоящий момент 23-летний футболист защищает цвета итальянской «Салернитаны». В общей сложности в составе «армейцев» хавбек провёл 14 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.