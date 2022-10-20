Нападающий «Локомотива» Игнатьев выбыл до конца года

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев больше не выйдет на поле в текущем календарном году. Футболист получил повреждение в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с «Химками» (1:0) и был заменен.

Официальный сайт «железнодорожников» сообщил, что по результатам обследования у Игнатьева было выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава. Приблизительные сроки восстановления составляют от четырех до шести недель.

Напомним, 23-летний нападающий перебрался в «Локомотив» минувшим летом из «Рубина» на правах свободного агента. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.