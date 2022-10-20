Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Локомотива» Игнатьев выбыл до конца года

20 Октября 2022 • 21:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев больше не выйдет на поле в текущем календарном году. Футболист получил повреждение в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с «Химками» (1:0) и был заменен.

Официальный сайт «железнодорожников» сообщил, что по результатам обследования у Игнатьева было выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава. Приблизительные сроки восстановления составляют от четырех до шести недель.

Напомним, 23-летний нападающий перебрался в «Локомотив» минувшим летом из «Рубина» на правах свободного агента. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Октября
21:35 · Кубок России
Форвард «Урала» Каштанов нецензурно отреагировал на удаление
21:35 · Кубок России
Президент «Урала» оценил судейство в матче с «Сочи»
21:26 · Кубок России
Григорий Иванов — о матче с «Сочи»: «Пропустили дурные голы, но самое главное, что выиграли»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль рассказал, есть ли у него конфликт с Федотовым
21:03 · Кубок России
Круговой может покинуть «Зенит» зимой эксклюзив
21:03 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Локомотива» Игнатьев выбыл до конца года
20:54 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: У меня есть уверенность, что у Абаскаля должно получиться в «Спартаке»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Баженов считает, что КДК убивает эмоции 2
20:28 · Россия. Первая лига
Газизов: «Покинул ли я свой пост в «Уфе»? Не верьте слухам, это фейк» 2
20:18 · Кубок России
«Пари НН» хочет сохранить Галактионова
20:00 · Кубок России
«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 5
19:59 · Россия. Премьер-лига
​Петржела высказался о санкциях в отношении Абаскаля и Федотова
19:58 · Кубок России
Форварда «Урала» Влута унесли на носилках после столкновения с Адамовым
19:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис предположил, что мы не скоро увидим российские клубы в еврокубках
19:35 · Кубок России
«Зенит» назвал состав на матч с «Крыльями Советов» 2
Все новости
Рекомендуем