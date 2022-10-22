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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Иван Игнатьев рассказал о своём состоянии

22 Октября 2022 • 19:27 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Динамо Москва
1-й тайм

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев не сыграет за команду в 2022 году – на днях стало известно, что футболист выбыл на срок от четырёх до шести недель. Сам 23-летний игрок дал комментарий насчёт своего состояния.

«Как самочувствие? Нормально. Сколько займёт восстановление? Посмотрим, как пройдёт. Спросите у врачей», - высказался Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

В субботу вечером «Локомотив» проводит домашнее дерби против «Динамо». Следить за тем, как развиваются события на футбольном поле, можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Локомотив Москва Иван Игнатьев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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