Куликов: «Лоськов и Пашинин добавили команде «локомотивского духа»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов высказался о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб «железнодорожников».

24-летний футболист признался, что игроки скучали по Лоськову и Пашинину, которые были отстранены от работы с главной командой минувшей весной. Однако после масштабных перестановок в руководстве московского клуба, специалисты вернулись в тренерский штаб «Локомотива».

«Скучали по Лоськову и Пашинину. Легенды добавили команде «локомотивского духа», — приводит слова Куликова «Чемпионат».

Напомним, после 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «железнодорожники» набрали 12 очков, расположившись на 13-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч москвичи проведут 22 октября против «Динамо». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.