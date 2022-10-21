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Сёмин рассказал, чего ждёт от дерби «Локомотив» - «Динамо»

21 Октября 2022 • 12:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о предстоящем поединке против «Динамо», который состоится в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Матч важен с точки зрения результата, места в таблице. Ведь если кто-то проиграет, думаю, уже потеряет шансы на высокие места. Жду агрессивный футбол, но с оглядкой на ворота», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Дерби «Локомотив» - «Динамо» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября. Перед этим поединком «железнодорожники» идут в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место, а «бело-голубые» располагаются на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Юрий Сёмин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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