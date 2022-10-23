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​Петрушин: «Динамо» преодолело свои игровые проблемы» эксклюзив

23 Октября 2022 • 12:32 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Динамо Москва
окончен

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу ситуации в команде, которая преодолевает игровой спад.

- У «Динамо» три победы подряд. Команда преодолела свои проблемы?

- Наверное, уже можно так говорить. Все-таки достигается результат, а это главное. В матче с «Локомотивом» гости пропустили быстрый гол, но потом собрались и спокойно играли. Они, казалось, даже не обратили внимания на этот пропущенный мяч. Продолжили играть так, как им говорили на установке.

- Есть мнение, что это был лучший матч «Динамо» в сезоне. Вам как показалось?

- И в начале сезона были хорошие матчи. А вчера мне понравилось, что «Динамо» очень мощно выглядело функционально. Если в предыдущих матчах были провалы, то есть хорошие эпизоды чередовались с плохими, то с «Локомотивом» на протяжении всех девяноста минут команда играла в агрессивном, атакующем стиле. Даже больше имею в виду игру в обороне. Хозяева почти весь матч находились под большим давлением и серьезным прессингом. Если смотреть с этой стороны, то матч получился очень показательным

- Антон Шунин вчера сказал, что раньше причиной проблем «Динамо» было то, что футболисты не выполняли требования тренера. Теперь они их выполняют?

 - Если об этом говорят игроки, то этому надо верить. Это не люди со стороны. Значит, они сделали правильные выводы. Прежде всего, в плане игры в обороне, где команда недорабатывала. Особенно в центральной зоне. И вчера в этом плане команда выполняла установку на сто процентов.

- «Локомотив» всего три раза пробил по воротам, забив один мяч.

- Это очень говорящий факт. Значит, все остальное время динамовцы не подпускали соперника к штрафной площади.

- Сотый гол Смолова – это большое событие?

- Для Федора, конечно, здорово войти в число футболистов, забивших сто мячей. Это показатель игры форварда. Может он еще достигнет какой-то отметки, тут надо смотреть, позволит ли здоровье стабильно играть.  Надо ведь удерживать хорошую форму.

- Эта победа над «Локомотивом» укрепит позиции Йокановича в клубе?

- Мне хочется, чтобы он работал. Увольнение не имеет под собой никакой почвы. Даже зимой его не надо убирать.

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Елена Григорьевская

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Динамо Москва Алексей Петрушин
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