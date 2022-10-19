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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раконьяц: «Локомотив» находится на правильном пути»

19 Октября 2022 • 10:42 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Химки
окончен

Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

По мнению 22-летнего черногорца, «железнодорожники» находятся на правильном пути и способны выбраться из того положения, в котором команда оказалась по ходу нынешнего сезона.

«Отличная игра, очень важная победа. У нас сейчас две победы подряд — в Кубке и в чемпионате. Это значит, что «Локомотив» на правильном пути», — цитирует Раконьяца «РБ Спорт».

Кроме того, форвард признался, что знает экс-наставника «красно-зелёных» Юрия Сёмина, который, по сообщениям прессы, в скором времени может вернуться в «Локомотив». Однако основным претендентом на пост главного тренера «железнодорожников» по-прежнему остаётся 38-летний специалист Михаил Галактионов, в настоящий момент возглавляющий «Пари НН».

После четырёх туров текущего розыгрыша Фонбет Кубка России «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу группы A, имея в своём активе восемь набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Марко Раконьяц
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