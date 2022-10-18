Кухарчук: «Наша задача - выходить и выполнять установку тренера»

Московский «Локомотив» во второй раз за осень обыграл «Химки», на сей раз это случилось в четвертом раунде Фонбет Кубка России, и с куда более приличным счетом - 1:0. В прошлый раз, в рамках чемпионата, «Локомотив» забил «Химкам» целых три мяча. Теперь безвыигрышная серия «Химок» достигла целых тринадцати матчей, с учетом всех турниров. Эти неудачи прокомментировал Илья Кухарчук, полузащитник подмосковной команды.

- 13 матчей без побед? Наша работа и задача — играть в футбол и выполнять установку тренера. Мы стараемся это делать, но сейчас 13 матчей... - цитирует Кухарчука издание «Спорт-экспресс».