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В «Локомотиве» сообщили, кто будет управлять командой в ближайшей игре

18 Октября 2022 • 15:59 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
Через 0 ч. 50 мин.

В «Локомотиве» ответили на вопрос о том, кто будет руководить командой в предстоящем матче.

«Исполняющий обязанности главного тренера — Андрей Фёдоров. Он будет руководить командой в ближайшем матче, а также принимать участие в пресс‑конференции», — рассказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Локомотива».

Напомним, ранее тренерский штаб «железнодорожников» пополнили Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

Сегодня, 18 октября, столичный «Локомотив» примет на своем поле «Химки» в рамках матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Андрей Фёдоров
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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