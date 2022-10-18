В «Локомотиве» сообщили, кто будет управлять командой в ближайшей игре

В «Локомотиве» ответили на вопрос о том, кто будет руководить командой в предстоящем матче.

«Исполняющий обязанности главного тренера — Андрей Фёдоров. Он будет руководить командой в ближайшем матче, а также принимать участие в пресс‑конференции», — рассказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Локомотива».

Напомним, ранее тренерский штаб «железнодорожников» пополнили Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

Сегодня, 18 октября, столичный «Локомотив» примет на своем поле «Химки» в рамках матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.