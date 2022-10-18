Фёдоров рассказал о тренировках в «Локомотиве»

Бывший защитник сборной Узбекистана, а ныне исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров после победы над «Химками» в рамках четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:0) поделился своими эмоциями от действий игроков своей команды во время тренировочного процесса.

«Мне понравилось, как с моим приходом на тренировках люди делают всё, чтобы играть», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Фёдоров заявил, что на текущий момент не может дать точный ответ на вопрос о составе команды, который выйдет на поле в игре с московским «Динамо» в рамках 14 тура чемпионата России.

На данный момент «красно-зелёные» выиграли все матчи под руководством Фёдорова, не пропустив ни одного мяча.