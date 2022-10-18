Куликов: «Провели неплохой матч»

Московский «Локомотив» во второй раз за осень обыграл «Химки», на сей раз это случилось в четвертом раунде Фонбет Кубка России, и с куда более приличным счетом - 1:0. В прошлый раз, в рамках чемпионата, «Локомотив» забил «Химкам» целых пять мячей.

Кубковый успех своего клуба прокомментировал Даниил Куликов - полузащитник «Локомотива». Он доволен тем, что после долгой череды неудач команда начинает возвращаться в победный фарватер.

- Считаю, провели неплохой матч с «Химками». В первом тайме не получалось у нас реализовать атаки. Главное — 1:0. Победа! - цитирует футболиста Sport24.