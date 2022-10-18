Игнатьев пройдёт МРТ

Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о последствиях травмы, полученной в ходе матча четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России против подмосковных «Химок» (1:0). Скорее всего, игроку предстоит пройти медицинскую процедуру.

«Пока не знаю, что случилось. Сегодня МРТ», - цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Единственный и победный гол в ворота «Химок» в прошедшей игре с пенальти на 54-й минуте забил Антон Миранчук. Благодаря этой победе «железнодорожники» вырвались на первое место в группе, где также выступают «Краснодар» и «Пари НН».

Следующий матч «красно-зелёные» проведут 22 октября против столичного «Динамо». Начало игры – в 19:00.