Кухарчук: «Не скажу, что сыграли безнадёжно»

Московский «Локомотив» во второй раз за осень обыграл «Химки», на сей раз это случилось в четвертом раунде Фонбет Кубка России, и с куда более приличным счетом - 1:0. В прошлый раз, в рамках чемпионата, «Локомотив» забил «Химкам» целых пять мячей. Неудачу «Химок» прокомментировал Илья Кухарчук, полузащитник подмосковной команды.

- У нас были хорошие подходы, были моменты. Я не скажу, что мы играли безнадёжно. «Локомотив» играл здорово: хорошо контролировали мяч, линия атаки очень техничная, способные футболисты. Я желаю скорейшего выздоровления Игнатьеву, - цитирует слова футболиста издание «Спорт-экспресс».