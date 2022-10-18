Мирзов отреагировал на грубый подкат Ненахова

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на грубый подкат защитника «Локомотива» Максима Ненахова. Футболист считает, что в данном случае игроку «железнодорожников» должна была быть показана красная карточка.

«У Главчича дырка в ноге! Посмотрите! А он его не удаляет!» - цитирует Мирзова Sport24.

Игра четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России между столичным «Локомотивом» и подмосковными «Химками» завершилась победой «красно-зелёных» со счётом 1:0. Победный гол на 54-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук.

После этого поражения «Химки» расположились на последнем месте в группе.